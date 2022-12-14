日本日前宣布開放已接種國際認證疫苗的旅客入境自由行，但國產的高端疫苗卻不在適用範圍，自10月28日至年底前，免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務或可以補打，民進黨立委江永昌提到，高端PCR補助是到12月底，接下來衛福部有什麼規畫？對此，衛福部次長李麗芬表示，可以打次世代疫苗，也會視日本政策做調整。

江永昌在聯席委員會上詢問，高端補打和提供PCR檢測就可以出國，但補助僅到12月底就截止，接下來衛福部有什麼計畫，李麗芬說，因為現在次世代疫苗，所有全年齡都能打，可以打次世代疫苗，高端補助是到12月底，明年要看日本政策是否改變，希望民眾有次世代疫苗可以施打。

江永昌說，施打高端要提供PCR，是因為高端不是WHO認證的疫苗，而這些人也是為了要出國，衛福部接下來是要看其他國家，如果不用採取WHO疫苗就能停止，還是說不管？雖然受影響人並不多，但還是要解決，不能說不管了，就打第四劑、第五劑，12月底要給國人一個交代；對此，李麗芬說，會與指揮中心做討論。