血管病變可能發生在身體上任何一處，發生在腦部叫做「腦中風」，發生在心臟是「心肌梗塞」；若是通往雙腿「下肢」的血管發生病變，血流不暢通，腿部肌肉組織因缺血導致壞死，就是俗稱的「腳中風」。

新竹馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師林柏霖表示，俗稱「腳中風」的下肢動脈阻塞，可分為急性和慢性。造成阻塞的原因則可分為血栓型和斑塊阻塞型。常見的慢性下肢動脈阻塞，由於血管狹窄惡化，患者在長距離行走或是運動了一段時間之後，發生大腿、小腿或是足部疼痛，需要休息才能緩解，這就是「間歇性跛行」的症狀，如不及時治療腳部缺血性疼痛，如合併皮膚傷口無法癒合或腳趾頭壞疽，將會大大增加截肢風險。

●間歇性跛行是觀察指標

林柏霖表示，很多長輩容易將間歇性跛行誤認為退化性關節疼痛處理。如四肢末梢產生疼痛，腳部組織潰瘍或壞死，很多長輩往往都拖到很嚴重時才來就醫，此時常合併敗血症，最後也只能截肢才能保住性命。如果看到家中長輩走路一段時間後發生下肢疼痛，休息後又恢復正常，要合理懷疑是下肢動脈阻塞，趕緊去醫院做更進一步的血管檢查，避免截肢憾事。

當腳中風患者的組織壞死已無法挽回的時候，醫師首先考慮能否保存肢體，在截除壞死組織的基本條件下儘量不截肢，協助患者保留站立及行走的功能，提高生活品質。

下肢動脈阻塞可藉由微創導管方式，使用氣球擴張或置放支架或是塗藥氣球來打通阻塞的血管，術後則可大幅改善疼痛感。如果症狀較輕微者，可選擇服用抗血小板、低劑量抗凝劑或改善循環的藥物。

●留意四肢的溫度和顏色

民眾如果患有三高、抽菸、洗腎患者或心血管疾病，要多加留意四肢的溫度和顏色。日常生活要好好控制三高、戒菸和保持運動習慣，以降低周邊血管病變的風險，如果發現有傷口要趕緊處理，避免小傷口惡化成大傷口，四肢末梢如感覺異常的狀況，也要儘速就醫。

如果雙腿出現缺血性疼痛、感覺異常、皮膚溫度改變等症狀，初期可透過藥物治療，但若出現休息時仍疼痛、肢體末梢發黑，又延誤治療，會造成恢復上的困難；日前健保署已開放低劑量口服抗凝血劑合併抗阿斯匹靈，可以讓腳截肢的比例下降到五成左右。

●周邊血管疾病是可預防的

林柏霖提醒，周邊血管疾病其實是可預防的，患者可藉由戒菸、改善飲食習慣、適當運動及按時服用降血壓、降血脂肪及控制血糖的藥物，來達到預防的效果。另外，局部的肌肉按摩、溫水浴和穿保暖的衣物，都可促使肌肉血液循環增加，降低缺血性的傷害。

對於治療有症狀的周邊血管疾病，醫師會依個人狀況來做特別建議，包含危險因子的改善、心血管疾病風險評估、服用藥物、運動復健、血管內整型手術或血管繞道手術來治療。目標為改善症狀及保留患者肢體的完整性及降低截肢的可能性，最終目標是降低相關心血管疾病的發生。若疾病必須接受手術治療，應聽從醫師指示治療，否則下肢肌肉組織若因缺血或缺氧過久，再手術時可能來不及了。

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