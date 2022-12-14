彭博社周二報導，拜登政府擬將中國晶片製造商長江存儲與其他35家中國公司列入貿易黑名單，意味著這些公司在未經許可下，未來將不得採購某些美國零組件與技術。

彭博援引消息人士報導，美國商務部最快本周將這些中國公司列入所謂的「實體清單」（Entity List）。企業一旦被列入該貿易黑名單，其美國供應商在出貨之前必須先取得特別許可，即使是低技術含量的產品。

長江存儲拒絕對此發表評論，由於不是辦公時間，美國商務部尚未回應媒體置評請求。

美國商務部在今年10月將長江存儲等31家實體列入「未經核實清單」，並宣布一項新規，若外來阻力導致美國官員無法對「未經核實清單」上的企業進行產品最終用途的實地稽查，美方得以在60天後啟動程序，將這些實體改列「實體清單」，也就是所謂的貿易黑名單。

美國商務部出口管制助理部長Matthew S. Axelrod上個月在拜習會後表示，這項新規定將適用於長江存儲與其他30家中國企業，同時也適用於先前已被列入「未經核實清單」的另外50家企業，最快可能在12月6日將這些企業列入實體清單。

但就在最後期限到來的前一日，彭博社在12月5日援引消息人士報導，稱美國總統拜登和中國國家主席習近平於11月中旬進行面對面的實體會議後，北京當局便放手讓華府對長江存儲等陸進行調查，因此華府可能不會宣布將這些陸企打入貿易黑名單。