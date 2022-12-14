Zara母公司Inditex周三公布，歸功於較高的銷售，本財年首9個月(2~10月)淨利增加24%，顯示在全球消費者對服飾需求疲軟之下，公司仍具有韌性。

該世界最大時尚零售商在首9個月的商店和線上銷售為年增19%，達到230.55億歐元，表現略高於分析師預期。由於預期多個市場將有通膨壓力，該集團自今年春季以來已經陸續調高產品售價5%或更多。

該集團2~10月淨利來到31歐元，與此同時，集團創辦人、西班牙首富Amancio Ortega的女兒Marta Ortega，也接任了集團的非執行董事職位，步上接班檯面。

由於彈性化的採購和代工策略，該集團有能力以最快速度將最新的設計送交顧客手中。Inditex最近也提供了更多高時尚的Zara產品，以刺激顧客在特別的活動中購買產品。目前生活成本危機，已經擠壓了民眾非必要開支。

分析人士指出，這種作法使得Inditex得以銷售高價產品，並且在奢侈品市場吸引更多購物者。

Inditex表示，11月的銷售為年增12%，增速較前一個月放緩，顯示消費環境趨向疲弱。