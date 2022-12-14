華固(2548)今(14)日下午舉行法說會，總經理洪嘉昇指出，今(111)年房市有點上沖下洗，年初還一片看好，5月縮表和升息一開始，Q2來人量僅有Q1的一半，但來人成交率並未下降，只是銷售時間拉長而已。至於在廠辦及商辦市場方面，Q3受到全球環境不佳的影響，買方速度放慢，等待訂單更明確後還是會購買，價格並未下滑。

洪嘉昇說，房市今年初還一片看好，5月縮表和升息一開始，市場開始恐慌，預期房價已到頂點，6月起華固和同業銷售案子的來客數開始減少，但這並不代銷售下滑，當時公司還有3筆案子在線銷售，在市場還挺有代表性，來人成交比例並未下降，這代表有需求要的人和認同個案的人，還是會購屋，只不過銷售時間拉長而已，在這種氣氛之下，公司銷售成績仍佳。

第3季起全球經濟狀況表現不佳，各產業去庫存成為常態，企業訂單能見度不佳，洪嘉昇指出，買廠辦和商辦的企業確實出現觀望，但這只是速度放慢，等到訂單能確定後還是會購買。以「華固樂富中心」來說，明年下半年才會完工，現在還是樂觀，很多客戶都在洽尋中。

現階段全球性的去化庫存正是風潮，這是基本面因素影響很大，洪嘉昇說，好消息是很多廠商都認為明年Q1、Q2庫存就能去化，期待Q3庫存可恢復正常。另外，在升息方面，看著美國每次升息，大家都會很擔心，他說，其實台灣和美國升息幅度不一樣，現在台灣1.8%的房貸利率，再升半碼應該可以預期是最後了，就算是2%還是房貸利率的低點，消費者應該可以接受。

至於營造成本走勢，洪嘉昇認為在去年第4季達到近期的最高峰，今年第2季開始有些走軟，但因科技廠房鋼構需求度強勁，因此鋼構的建物成本還在高峰，僅有RC的成本稍微下滑。他說，高科技廠房建置已漸告一段落，預期明年下半年營造成本可能會回落一點，但幅度不會大。