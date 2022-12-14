展達(3447)明(15)日將以每股26元掛牌上市，其在公開申購期間總計吸引超過26.9萬人參與申購，申購過程中凍結逾70億元之資金而中籤率僅0.64%，市場反應熱烈。

展達通訊上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格32.95元，約為競拍底價22.22元的1.48倍；此外，公開申購價為26元，總計吸引超過26.9萬人參與申購，申購過程中凍結逾70億元之資金而中籤率僅0.64%。

展達通訊2020~2021年度之合併營業收入分別為28.23億元及35.25億元，2022年前三季營收為43.46億元，較去年同期成長73.40%，EPS為2.39元，展達通訊具備良好產品開發及設計能力，並透過持續開拓優質客戶並拓展高附加價值之產品線，已成功成為許多國內外客戶的重要夥伴，公司營運規模逐漸擴大，未來業績可望持續成長。

近年受惠於網通技術推陳出新，各國積極投入寬頻網路基礎建設，驅使消費者對於數據傳輸的需求與品質要求都日漸提升。先進國家持續更新5G基地台以及FTTH(Fiber to the Home；光纖到府)等基建，加上開發中國家持續於偏遠地區佈建網際網路基礎建設以減少城鄉差距，帶動網通產品需求。展達通訊截至2022年度11月止，累計合併營收55.51億，較去年同期成長72.36%。