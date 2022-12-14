不少騎樓店家會在地上舖厚紙板、預防客人因濕滑跌倒，但高雄一家手搖飲料店如法炮製，卻因紙板乾燥打滑、害林姓女顧客失足摔倒造成骨裂，住院22天，林女事後向飲料店王姓女負責人及郭姓女店員提告求償75萬元。高雄地院認為，業者在乾燥狀態下鋪設紙板反倒害顧客跌倒有過失，判業者王女、郭女要賠償林女65萬元，可上訴。

2020年7月25日中午，林女到高醫附近的手搖飲料店買飲料，結完帳後轉身離開時，踩到地面鋪設的厚紙板打滑重摔，送醫後發現左側髖關節脫位、左髖臼骨裂，住院22天才康復，休養3個月無法工作。林女質疑業者鋪厚紙板害她慘摔，提告求償75萬元。

王女強調，擔心客人飲料或杯身水珠滴落造成地面溼滑，才會特地鋪厚紙板吸水，且林女當時是右側身體撞擊地點，受傷部位卻集中在左側並不合理。

法官勘驗監視器畫面，看見林女踩到厚紙板時移位滑倒受傷，救治的醫院也佐證林女身體左側的傷勢確實是該次跌倒造成。法官認為，厚紙板吸水後才具有防滑效果，但事發當天氣候乾燥，郭女鋪設厚紙板反倒讓人容易失足滑倒，認定郭女、王女有過失，須賠償林女65萬元，可上訴。