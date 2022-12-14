韓國男神宋仲基主演的《財閥家的小兒子》播出後，收視率和討論度都不斷飆漲，戲中演員也開始受到討論，其中與宋仲基有曖昧對手戲的女星朴智賢，網路論壇上瘋傳她80公斤摔角照，和現在纖細體態差很大，讓網友們全看傻；不過，朴智賢所屬經紀公司Namu Actors出面闢謠，「她從沒當過摔角選手」。

女星朴智賢在電視劇《財閥家的小兒子》飾演漂亮有腦的富二代，雖然不是女主角，但與男主角宋仲基有曖昧對手戲，讓她成為近期韓國討論度最高的女演員；朴智賢的IG粉絲數激增外，當地論壇上也有許多討論她的文章，還有瘋傳她學生時期舊照，粗壯模樣與現在差距甚大，再度掀起熱議。

韓國論壇上瘋傳朴智賢學生時期是摔角選手，胖到80公斤；但經紀公司出面闢謠，確認過她從未當過摔角選手。（圖／摘自韓網論壇）

網路論壇上有一篇文章介紹朴智賢從小學到高中期間是「女子摔角選手」，多張比賽時的照片，還稱她拿過冠軍，當時體重更逼近80公斤；但朴智賢所屬經紀公司今（14日）否認她學生時期曾是摔角選手一事，「與演員本人確認，網路論壇上的照片非朴智賢，她從來都沒當過摔角選手」。

原來朴智賢過去在綜藝節目《Running Man》上自曝，學生時期因為太愛吃曾胖到80公斤，之後靠著飲食管理和運動跳舞，才慢慢瘦下來，現在才有纖細苗條的體態；從朴智賢經常在IG分享美照或是跳芭蕾舞的影片，都能清楚看到她超骨感的曼妙曲線，但都讓網友難以置信她居然曾胖到80公斤。