自卡達世界盃足球賽於11月20日開打以來，激起全球粉絲瘋狂，不少國家更是大爆冷門拿下晉級的門票，而原本備受矚目的葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo），在本屆依舊沒有打破世界盃淘汰賽0進球的尷尬紀錄，也無緣晉級決賽，讓英國BBC記者認為他的戰績已無法超越代表阿根廷征戰的球星梅西（Messi），不過英國知名主持人摩根（Piers Morgan），卻跳出為好友C羅說話，在網路上引發熱烈討論。

葡萄牙足球隊在12月10日對戰摩洛哥的比賽中不幸落敗，讓37歲的C羅忍不住當場跪地痛哭，之後還哭著回到更衣室，引發外界熱烈討論，而英國BBC記者Osasu Obayiuwana看到後也直言「我知道C羅的粉絲不會喜歡聽到這個，但他與梅西之間的誰最偉大的爭論已經結束，你們知道我在說什麼。」

對此，英國知名主持人摩根則發文力挺好友C羅，表示「那些嘲笑他的人應該知道他為足球所做的一切。對我來說他是一個很偉大的人，他在球場內外度過了一生中最艱難的一年，他贏得了所有人的尊重」，另外他還強調「我認為C羅是史上最佳球員，馬拉度納（Diego Maradona）排第2、梅西則排第3甚至是第4，在羅納度（Ronaldo）之後」，可見兩人的好交情。