桃園市立平鎮棒球場室內練習場啟用短短不到3年，因屋頂漏水，近日來下雨造成屋內也有「瀑布」奇觀，在此練球的球員們直呼太誇張，包含屋頂、看台漏水，地面也會滲水，練習時遇到室內草皮積水還會跌倒，質疑又是一個豆腐渣工程。

桃園市立平鎮棒球場室內練習場是附近國高中棒球隊練習主要場所，啟用後爭議不斷，還碰到原施工廠商倒閉無法盡保固責任，工程約莫有30處左右缺失，近日桃園市下雨不斷，屋外下雨室內練習場甚至發生像是瀑布宣洩窘況，都沒能完成改善。桃園市體育會棒球委員會總幹事江奎寬表示，練習場一開始就設計不良，且蓋好後又碰上施工廠商倒閉，期間與市府協商7、8次，問題還是沒有解決。

桃園市體育局指出，今年4月辦理「桃園市平鎮室內棒球場及建物漏水處置工程」，6月完工後針對屋頂漏水部分已有大幅改善，但是如果碰到豪大雨，可能仍會有稍微漏水狀況，初步研判可能是因雨勢過大時，天溝排水不及，積滿水後往外宣洩所致。

體育局表示，目前已經通知廠商做改善，而廠商也在備料當中，預計12月下旬可以進場施作，而漏水問題無法一步改善到位，將待加接排水管工程完工後持續做觀察。