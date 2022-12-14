幼兒園小朋友扮成小麋鹿協助募款。（創世基金會板橋分院提供）

創世基金會板橋分院受疫情、通膨雙重影響，愛心捐款連連下滑，照護植物人經費短缺。新北市國際兒童教育協會理事長方玉成特於今（14）日上午帶領協會成員及雅森幼兒園的小朋友，裝扮成聖誕「好」人和小麋鹿，到板橋花市及新埔市場募款，可愛小麋鹿高喊「聖誕獻愛，助創世」，吸引許多婆婆媽媽目光，紛紛發揮愛心捐款，並稱讚小朋友年紀小卻有大愛心。

方玉成表示，聖誕節是歡慶的節日，也是感恩的節日，特別帶著孩子一起做公益，在孩子內心植下愛心種子。新北市國際兒童教育協會長年認同創世服務理念，今年也將於12月17日一起舉辦「與愛同行」公益餐會，這已經是第4年，協會將尾牙的經費，轉換成公益餐會，除了犒賞老師整年辛勞，還能幫助清寒植物人家庭，寒冬送暖意義非凡。

創世板橋分院院長李培菁表示，今年景氣低迷，造成捐款凍成冰，創世基金會刻正籌辦「寒士吃飽30尾牙—送禮到家」，連續推廣33年的社會愛心運動，讓數十萬人得以在年前享有一頓溫飽；目前捐款僅達4成，亟須社會天寒送炭，邀請各界踴躍認助12月17日「與愛同行」公益餐會，亦或支持「寒士吃飽30尾牙—送禮到家」一份年禮600元，應急紅包500，讓弱勢朋友能享用團圓飯，溫暖過好年。