一名19歲陳姓男子及其友人10日前往新竹縣山區飲酒狩獵，但疑似因槍聲驚擾到楊姓協作帶領在附近紮營的遊客，引起楊姓協作不滿，11日當天將陳男及其友人約到家中，楊男酒後又氣憤難平，持獵槍威嚇並用球棒毆打頭、肩背等處，導致陳男多處挫傷。警方獲報後，將楊姓犯嫌帶回警所製作筆錄，並依規查扣雙方獵槍及予以行政裁罰。

據了解，陳姓及楊姓男子均為原住民，10日當天，楊姓協作帶著一票遊客行走古道，晚間在白石駐在所紮營休息，遇上陳男及其友人在附近飲酒打獵，槍聲驚擾到遊客，讓遊客心聲害怕，讓楊男相當不滿。

事後楊男致電陳男，告知打獵的槍聲嚇到自己的客人，並質問陳男明知自己有帶遊客休憩，為何要靠近紮營地打獵影響生意？雙方在電話中即爆發爭執。楊男最後請陳男及其友人到他家來談。

陳男允諾後，11日便與友人前往楊男住處，未料酒後的楊男對當天發生事情仍心懷不滿，竟持棍棒、刀具對陳男及其友人施暴，甚至還拿出獵槍語帶恐嚇，導致陳男頭、肩背等多處挫傷。受傷的陳男離開楊男住處便前往醫院驗傷，告知家人後便前往警局報案。

橫山分局表示，獲報後依規定受理製作重傷害、妨害自由等筆錄，楊姓犯嫌則於13日由警方帶案到所製作警詢筆錄，並查扣其獵槍，彙卷後全案依妨害自由、重傷害等罪嚴辦移新竹地檢署，並予以告誡約制楊嫌不得再犯，另陳等2名無證照違規持有獵槍部分，亦函請行政裁罰。