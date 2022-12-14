年底向來為智慧型手機年度銷售旺季之一，三星為為行銷再出招，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，即Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋與SAMSUNG紫幻聖誕樹，盼透過吸睛帶來更強勁的銷售力道。

今年台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點－Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋與SAMSUNG紫幻聖誕樹，打造年末好去處。現場以旗艦機熱銷色「精靈紫」為主色調，並設置三星旗艦摺疊系列拍照神器，讓參觀者體驗嶄新的拍攝角度捕捉奇蹟美照。

三星今年對於下半年旗艦摺疊機寄予厚望，在行銷支出上也相當大手筆，積極爭取消費者對摺疊機的認同。Z系列發表支出，就訂出整體以低標較前代成長20%、往50%持續邁進為目標。此外，Z系列以摺疊外型再加上支援S Pen等特點，吸引競品轉換率超過2成以上，女性用戶亦逐漸增加，三星看好自身最大優勢為獨特的摺疊型態及應用，期待共同活絡市場，坐大摺疊機市場大餅。

三星本次於信義區興雅路微風信義旁的Galaxy星地標快閃店，一踏入就能看到Galaxy Z系列產品隧道，極簡純白視覺牆文青味十足；兩旁還有摺疊風格牆面，介紹三星旗艦摺疊系列與Google合作專為摺疊設計的UI，以及串聯三星智慧型手機、真無線藍牙耳機、智慧手錶、平板的大型模型零件框架，展現三星行動裝置的豐富串聯性。