廣達（2382）旗下雲達科技（QCT,Quanta Cloud Technology）今日舉行年度品牌活動 Q.synergy Taiwan 2022，以「掌握5G x AI創新，落實企業數位轉型」為主題，雲達科技總經理楊麒令表示，雲達科技了解到不同垂直產業的特殊性，透過和生態系夥伴全方位的技術整合解決產業痛點，已經在全球多個場域驗證數位轉型的績效，未來不但將繼續推動數據驅動的數位轉型，更要連結智慧邊緣和智慧雲端，協助企業極大化轉型績效。

雲達今天品牌活動，帶來6場專題演講及5場全球實績案例分享，展現雲達科技基於雲端基礎設施所研發的5G及HPC & AI解決方案在製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等領域的全球實際應用成果，並展出液冷式機櫃與即將上市的新一代英特爾伺服器，吸引超過 200位產官學界先進及國內外合作夥伴共襄盛舉。

雲達科技以雲端實力為基礎，長期耕耘人工智慧（AI）與高效能運算（HPC），近年來更將觸角延伸至電信領域，打造針對5G公網和私網的端到端基礎設施，結合5G、AI兩股革命性的科技力量，協助新加坡科技與設計大學（SUTD）使用Campus 5G孵育商用數位轉型、攜手德國夥伴拓展在智慧醫療、物流、生產等產業轉型的應用、為國內外大學與研究機構建置HPC & AI平台以加速研究進程等，以整合性解決方案加速各垂直產業數位轉型。

為解決不同產業對5G x AI應用的不同需求，雲達科技與多家台灣系統整合業者合作，以搭載英特爾科技的QCT OmniPOD 5G企業專網和QCT POD HPC &AI融合式平台為基礎設施，研發不同面向的應用，例如與華電聯網合作結合VR/AR 眼鏡的模擬操作訓練系統，加速作業員上手速度，提升作業效率；與台灣數位光訊科技集團合作在中部地區打造獨一無二的5G專網攝影棚，透過直播結合台數科終端TV聯網機上盒，讓電視節目更具互動性與娛樂性；與台灣松下電器合作，使用醫療電子鏡系統，透過5G即時傳輸與AI偵錯，進行防護衣穿脫要領的指導；與航見科技合作，藉由5G傳輸即時影像，整合無人機與AI雲端解決方案，執行安防、巡檢、救災等任務；協同大世科，持續發展從AI到終端橫跨全方位現代化資料中心與HPC場域應用；與雲象科技合作推動數位病理人工智慧，加速AI訓練進程、縮短病理科醫師閱片時間，並顯著提升胃癌淋巴結微小轉移偵測敏感度。

英特爾台灣業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾建立朝向開放、選擇與信任為宗旨的生態系，協助開發者應對當今與未來的挑戰。5大科技超級力量的基礎－運算、連接性、基礎設施、AI和感測，將深切地形塑我們體驗世界的方式。英特爾將與雲達科技延續在雲端領域的長期密切合作，並延伸至5G、AI和各垂直場域，共同打造未來數位世界。