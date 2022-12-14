台灣高檢署鑑於近來詐欺集團猖獗造成眾多國人受害，甚至發生國人求職受騙遭囚受虐「台版柬埔寨」案，自今年6月至11月底協調警調執行7波查緝專案，共破獲詐欺集團765件，查扣犯罪所得逾22億元。其中「台版柬埔寨」案，截至本月12日止，檢察機關共偵辦59案，被告265人、羈押88人，被害人265人，查扣犯罪所得2346萬000元；

北檢檢察官張雯芳（左〉、法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

另針對詐團誘騙國人至境外從事電信詐欺涉及人口販運案件，檢察機關已偵辦413件，被告人數855人、羈押96人，被害人764人，查扣犯罪所得160萬900元。

北檢檢察官王文成（左〉、法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

對於防制求職詐騙案一再發生，高檢署自8月17日起即將刊登販賣帳戶、招攬車手及誘騙國人至海外從事電信詐欺不法廣告之個人及社團粉絲專頁網址，通報社群網路平台審核刪除，迄今已刪除583個粉絲專頁，社群網路媒體平台亦自主刪除全世界6000餘個不法粉絲專頁。

中檢檢察官張富鈞（左〉、法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

高檢署表示，這7波查緝專案中，有3起特殊案例，分別是台北地檢署檢察官張雯芳偵辦以林姓、李姓男子為首的人口販運集團，利用臉書刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資或可協助清償小額債務等話術，誘騙經濟狀況不佳的年輕人同意前往柬埔寨後，再以每人1萬7000至1萬8000美金不等價碼，將被害人賣給在金邊、西港等電信詐騙機房，若不從或業績不佳，予以毆打、電擊、再向被害人家屬要求高額贖金。本案計查獲被告10人，羈押7人，被害者共88人，販賣被害人之犯罪所得近1500萬元。

台北地檢署檢察官王文成偵辦以范姓男子為首經營的「百老匯」之洗錢水房集團，共查獲被告21人，羈押4人，洗錢金額初估達9億元；另高檢署「全國反電信詐騙資料庫」過濾情資發交台中地檢署檢察官張富鈞指揮刑事局等單位破獲以徐姓、張姓男子為首之博弈集團及跨國洗錢組織，粗估獲利台幣約170億元，查扣不法所得總計約2億餘元。