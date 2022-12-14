央行理監事會議即將在周四登場，市場預期可能升半碼或者不升息，若升息半碼則房貸利率就將重回2％時代，不過隨美國暴力升息暫告一段落，國內升升不息腳步可望暫緩，對於房市連續升息的預期壓力也可望獲得紓解。

根據聯徵中心資料統計，整體房貸利率在今年第一季升息前平均為1.46％，倘若周四再升息半碼，加上今年累計已經升息0.5％，則周四升息後利率會超過2％，至於央行的五大銀新承做房貸利率，今年2月升息前為1.367％，若周四再升息半碼，則未來利率也會接近2％。因此，倘若周四決議升息半碼，則房貸利率將重回2％時代，而上一次利率2％，最後出現在2009年1月。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息可分為實質面與信心面影響，實質面是購屋族的購屋負擔增加，信心面則是民眾擔心未來利息升升不息，影響購屋信心，所幸美國暴力升息暫告一段落，國內利率跟漲的壓力紓解，今年以來的連續性升息，明年應該有喘息的空間，有利購屋人的信心回穩，至少持續升息的利空可望解除。

以貸款1,000萬元30年期本息平均攤還試算，試算今年升息前1.375％，每月還款金額為3萬3,915元，倘若周四再升息半碼，加上先前調升的0.5％，則房貸利率會到2％，則每月還款金額會增加到3萬6,962元，較今年升息前每個月多出3,047元，一年多出3萬6,564元，等於多繳一個月的房貸。