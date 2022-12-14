台東縣警察局刑事警察大隊獲報有民眾持有並販賣毒品，搜索林姓嫌犯2人住處，當場查扣6包安非他命、吸食器及交易帳戶等證物，全案依違反毒品危害防制條例案移送台東地方檢察署偵辦，警方強調將持續向上溯源。
台東警方獲報後立即展開跟監蒐證，見時機成熟，12日持台灣地方法院核發搜索票按址搜索林姓嫌犯2人住處，當場查扣6包安非他命、1台電子磅秤、1支行動電話、1組吸食器、3本毒品交易金融帳戶及提款卡等證物。
台東縣警察局長葉超鴻表示，為守護轄區治安，警方執行「清源專案 2.0」計畫，積極清查布建，打擊黑幫、查緝毒品，找出製毒工廠、網路賭博機房、私行拘禁、人頭帳戶等犯罪分子藏匿地點，展現強化治安決心。
葉超鴻呼籲，染上毒品將一輩子為毒所困，吸毒等於是自殺行為，切勿踏上吸毒不歸路。警方將持續蒐報加強查緝作為，對毒品嚴加查緝，以保障民眾免於遭受毒品所害，為縣民建構安全宜居生活環境，守護台東縣純樸治安環境。
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