本屆卡達世界盃足球賽「最強黑馬」摩洛哥即將在台灣時間15日凌晨3時對戰上屆冠軍法國隊，如今外媒也在問，摩洛哥最終有沒有可能捧起大力神盃？美國有線電視新聞網（CNN）撰文評論，摩洛哥能走到今天並非僥倖，和總教頭雷格拉吉（Walid Regragui）的管理，以及摩洛哥皇家足球協會（Royal Moroccan Football Federation）的大力支持有關。

為何摩洛哥在卡達世界盃如此成功？

「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）摩洛哥本屆世足賽旅程至今一共締造4勝1和佳績，踢走比利時、西班牙、葡萄牙等超級強隊，而且只失1球，堪稱卡達世界盃「最強黑馬」，成為史上首支闖進4強的非洲隊伍，再連贏2場就能舉起大力神盃。

事實上就連半島電視台（Al Jazeera）都以「歷史創造者摩洛哥能否贏得世界盃」為題撰文探討摩洛哥傳奇。

文章指出，11月下旬世足賽開踢時，沒有多少人相信摩洛哥能闖進半決賽，不過如今摩洛哥隊內、分布全球的支持者都瀰漫著樂觀情緒，10日踢走葡萄牙後，雷格拉吉說摩洛哥的目標不該只是挺進冠軍賽，而是要拿下冠軍。摩洛哥球迷也相信距離國家榮耀只差一步，飛到卡達觀看摩葡大戰的球迷盧布納（Lubna）興奮說：「再見西班牙、再見葡萄牙，不管下一隊是誰都再見，我們能贏，摩洛哥，沒錯。」

半島電視台的AI機器人卡舍夫（Kashef）預測，摩洛哥擊敗法國的機率是32%，如果摩洛哥真的挺進決賽，擊敗阿根廷奪冠的機率是33%。

10日摩洛哥總教頭雷格拉吉（Walid Regragui）與球員慶祝擊敗葡萄牙闖進半決賽。（圖／美聯社）

●CNN：摩洛哥的世界盃成功並非僥倖

姑且不論摩洛哥究竟會否奪冠，CNN評論「亞特拉斯雄獅」的世界盃成功「並非僥倖」，這場驚奇要從摩洛哥皇家足球協會8月開除波士尼亞籍國家隊主帥哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）說起，當時距離世足賽開始只剩3個月，不過對摩洛哥人來說，前國腳雷格拉吉接任總教頭是最佳時機，雷格拉吉出生於法國，不過他青年時選擇代表家人的國家出賽，一共為摩洛哥出賽45場。

．總教練雷格拉吉管理出色 被比作名教頭莫里尼奧

接任國家隊總教頭後，他因為戰術紀律（tactical discipline）及傑出的人員管理（man-management），經常被比作葡萄牙籍名教頭莫里尼奧（Jose Mourinho）。

雷格拉吉組建的國家隊相當多元，26名球員中有14人在海外6個國家出生，不過他仍成功將這支多元球隊融合成一支有條理的隊伍。

如何管理一支多元隊伍？雷格拉吉的最大特色就是讓隊員們帶著家人前往卡達、並且一同住進選手村，降低隊員在比賽期間面臨的壓力，同時讓情緒有宣洩出口，也因此才會有雷格拉吉在賽後擁抱母親、球員哈基米（Achraf Hakimi）場邊親吻母親的動人畫面。

摩洛哥10日擊敗葡萄牙後，球員柏法爾（Sofiane Boufal）開心與母親跳舞慶祝。

雷格拉吉的母親法蒂瑪（Fatima）表示，自己住在法國超過50年，兒子擔任球員、教練到世界各地比賽期間，她從未跟著到現場觀賽，這是她第一次離開巴黎到場觀賽，意義非凡。

Walid Regragui’s mother Fatima who has lived in Paris for more than 50 years has never traveled to watch him as a player or coach but he insisted she comes to the World Cup in Qatar.



Result? He inspired Morocco 🇲🇦 to a historic quarterfinal place. 🥺🥺🥺pic.twitter.com/qT2mVhBLTV — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 7, 2022

WATCH: Morocco's coach, Walid Regragui, and Spanish-born player Achraf Hakimi ran to their mothers to celebrate the win at the World Cup against Spain as Morocco advanced to a World Cup's quarterfinals for the first time. pic.twitter.com/4nQZx2kTqW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 7, 2022

．摩洛哥皇家足球協會功不可沒

CNN也評論，摩洛哥國家隊成功的另一個關鍵是摩洛哥皇家足球協會認真看待足球，在數十年的平庸表現後，協會在國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）支持下，決定大改造摩洛哥足球結構。

協會在2009年創立國家足球學校「穆罕默德六世足球學院」（Mohamed VI Football Academy），培育出在對葡萄牙一戰頭錘建功的恩納斯里（Youssef En-Nesyri）等球員，同時也在歐洲各地挖掘有天份的摩洛哥裔年輕球員。

不只男子足球，摩洛哥皇家足球協會也投資女子足球，包括在學校設立足球隊、發展足球俱樂部、甚至是國家聯賽。

報導指出，摩洛哥耗資最鉅的是穆罕默德六世足球場（Mohamed VI Football Complex），這座訓練中心腹地內共有4間五星級飯店、8座符合國際足球總會（FIFA）標準的足球場，裡頭也設有醫療設施。