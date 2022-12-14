昨（13）日傳出大陸與香港免檢疫通關最快可在明年1月上旬實施的消息，引起關注，屆時入境大陸人士只需要「0＋3」（3天居家觀察）。港媒今天進一步指出，大陸可能先以廣東省和福建省作為試點，逐步將與香港免檢疫通關擴展至其他地方。

香港東網引述消息稱，與香港免檢疫通關初期可能先在廣東和福建推行，因兩省與香港人員往來較頻繁，大陸可藉此評估恢復通關之後的情況，再逐步擴展至其他地方，最終全面通關。

消息也指出，初期可能只允許公務、商務或有緊急需要的民眾免檢疫通關。

據報，大陸鐵路網站顯示聖誕節有高鐵列車抵達香港，就算最終未能如期開出，相信也是大陸準備開放免檢疫通關的一大訊號。

此外，近日傳出有廣東省深圳市民發現停止運作多時的福田口岸亮燈，引起通關猜測。深圳市口岸辦公室昨日晚間回應稱，相關圖片為福田口岸日常維護照片，並非近期拍攝。該辦公室持續做好設施設備日常維護和場地管理，各口岸設施設備均處於良好運行狀態。