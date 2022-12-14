2022年9合1地方公職人員選舉順利落幕，苗栗縣警局恪遵警政署指示，積極查賄制暴，執行期間與苗栗地檢署密切配合查賄，選後仍積極查辦相關不法，經檢方指揮調查上百餘件賄選案件，傳喚通知上千人到案說明。縣警局共移送賄選案件共計88件398人，相較於2018年移送70件、2014年移送50件賄選案件，創下新高，成果斐然。

苗栗縣警局長陳武康表示，感謝全體同仁兢兢業業，致力維護選舉公平及公正，這次選舉治安維護及查賄制暴工作俱展現卓越成果，警察工作夙夜不懈，打擊犯罪沒有假期，迄至11月份止，警局執行「治平專案」檢肅首謀9人及共犯60人到案、查緝非法槍彈49件60人，起獲各式槍枝56枝及子彈193顆、破獲詐欺集團7件131人、販賣各級毒品案件84件84人及賭博案件76件181人，掃蕩不法大有斬獲。

陳武康呼籲鄉親，若發現不法情事，請踴躍撥打110專線、或至鄰近派出所報案，提供犯罪線索供警方偵辦，共同為維護山城治安努力，並期盼每位鄉親都能平安幸福過好年。