台中港海線「台中震大金鬱金香酒店」，自12月17日至1月20日止，搶先推出「戀戀草莓季，草莓無限放題自助午餐」。（震大金鬱金香酒店提供）

台中港海線「台中震大金鬱金香酒店」，自12月17日至1月20日止，搶先推出「戀戀草莓季，草莓無限放題自助午餐」。（震大金鬱金香酒店提供）

震大金鬱金香酒店明亮全景落地窗，加上挑高的空間，提供輕鬆休閒的風格用餐環境。（震大金鬱金香酒店提供）

冬天最誘人的「莓好食刻」敲敲來到！台中港海線「台中震大金鬱金香酒店」自12月17日至1月20日止，搶先推出「戀戀草莓季，草莓無限放題自助午餐」，週一至週五平日午餐時段優惠價$590＋10％，當月壽星2至10人同行再享88折優惠，下午茶時段推出莓好午茶組，任選單片甜點一份及咖啡茶飲一杯優惠組合價$250＋10％，喜愛草莓的民眾千萬別錯過。

震大金鬱金香酒店指出，位於酒店一樓的Hoi Bistro ＆ Bar禾憶餐酒館，是台中港海線地區少有提供自助式饗宴的餐廳，彷港區碼頭工業風的設計，明亮全景落地窗加上挑高的空間，提供輕鬆休閒的風格用餐環境。

戀戀草莓季活動期間由大湖產地直送，透過甜點主廚精心製作出一道道夢幻的時令草莓甜點，包含草莓派、草莓鮮奶油蛋糕、草莓塔等，還有滿滿的原顆草莓佐煉乳醬服務上桌；並提供頂級Haagen Daz冰淇淋，無限放題給你一個浪漫紅色的莓好午食光。

震大金鬱金香酒店說，莓好自助午餐用餐時間為早上11時30分至下午2時，限時用餐2小時，周一至周五平日12歲以上成人優惠價只要NT$590＋10％，週六及週日假日收費為成人每人NT$680＋10％，6至12歲兒童不分平假日為NT$480＋10％，4至6歲幼童統一收費$100＋10％。

莓好午茶服務時間為下午2時30分至5時，凡當月壽星事先訂位莓好自助午餐者並於現場出示用餐本人身分證明，即可額外享有2至10人內同桌消費88折壽星優惠。喜歡草莓的民眾，千萬別錯過本次快閃限時的「戀戀草莓季」！莓好訂位專線： 04-2657 7001轉禾憶餐酒館。