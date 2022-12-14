專業絕緣材料廠鉅橡企業(8074)子公司「鉅莊企業」逐漸站穩建材市場，隨著市佔率提升，鉅橡預估，明年美耐板營收可望較今年成長40%，成為營運成長重要推手，雖然明年全球產業變數不少，鉅橡表示，明年營運還是有機會比今年好。

鉅橡於2015年前成立「鉅莊企業」，跨入配方及製程與電木板相近的美耐板，隨著產品逐漸打開市場知名度，亦帶動業績明顯成長，在市場佔有率穩定提升下，鉅莊今年營收約2.6億元，獲利約2000萬元，佔公司營收比重約18%到19%，逐漸成為推升公司營運成長新動能。

再者，鉅橡憑藉產品通過美國UL認證，深耕絕緣耗材市場供應鏈，不僅提供常規板材厚度從0.2mm到50mm產品，亦可客製化生產，其中酚醛墊板獨家專利取得極微小鑽徑0.075(mm)專用，精準度高，是BGA鑽孔最佳解決方案；而酚醛墊板建議最小加工孔徑為0.15(mm)，適用於PCB產業鑽孔用墊板，並廣泛使用於硬板/軟板 鑽孔及成型用蓋板，且PCB生產所需的鑽孔下墊板，亦是眾多大廠指定使用的領導供應商；至於電木板因具備高級電器絕緣性與耐濕性佳，適於熱沖打拔加工，公司受惠PCB產業往高階製程發展，雖消費性電子需求平緩，惟終端產品應用已擴增至汽車、伺服器等，隨著PCB業者擴廠需求，公司將提供差異化產品與客製化服務，以期爭取更多的訂單。

儘管年底建材市場剛性需求，帶動美耐板與康倍特板的出貨量成長，推升11月建材產品業績年增67%，但美系消費性電子因中國大陸組裝供應鏈受到防疫管制影響，以致出貨量不如預期，加上全球消費性電子的需求減緩，PCB業鑽孔用墊板出貨減少，鉅橡11月合併營收1.1億元，較上月增加12.7%，累計1到11月合併營收12.7億元，年增率0.9%，從客戶訂單來看，鉅橡表示，第4季與第3季差不多。

展望明年，鉅橡表示，明年變數很大，每個客戶對明年的看法不一，台灣保守樂觀，大陸保守穩健，預估PCB與今年持平，不過建材可望穩定成長，預估明年建材營收將較今年成長40%，整體來看，明年還是有機會比今年好。