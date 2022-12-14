瑞典紳寶波佛斯動力（Saab Bofors Dynamics）公司宣佈他們收到了英國國防部（MoD）的訂單，將追加購買次世代輕型反坦克武器（NLAW）系統，交貨時間為2023年至2026年。

Thousands of Next Generation Light Anti-Tank Weapon (NLAW) systems will be assembled in Northern Ireland to boost the UK's 🇬🇧 stockpile, following a £229 million deal with @Saab announced today by @BWallaceMP.



Read more: https://t.co/W6cdKywEDM pic.twitter.com/pisdZCfVuH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 7, 2022

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）12報導，該訂單的價值約為29億瑞典克朗（新台幣86.5億元），NLAW是一種肩射型反坦克武器，有效射程約為20-800公尺，能夠進行攻頂攻擊（OTA）和直射兩種射擊模式。它裝備有一個向下發射的高爆反坦克（HEAT）彈頭，可以通過近炸引信（使用攻頂模式時）或者直射模式時候的撞擊引信來起爆。

Att Storbritannien beställer pansarvärnssystemet NLAW från @Saab är ett tecken på en allt djupare 🇬🇧🇸🇪 relation inom försvar.



🇬🇧 har sänt tusentals NLAWs till Ukraina efter Rysslands invasion. Med en NLAW kan en soldat oskadligöra en stridsvagn från 20-800 meters avstånd. pic.twitter.com/V40fueodp9 — Brittiska Ambassaden Stockholm (@UKinSweden) December 8, 2022

火箭先透過一個燃燒時間很短的推進藥來進行軟發射（soft-launch），並將火箭彈推遠至操作人員的安全距離之後，持續發動機就會點燃，並為火箭提供足夠的動力以達到最大射程，這樣的安排，可以允許NLAW在較密閉的空間內使用。

火箭在飛行中是無導引的，但發射器在其瞄准系統中配備了預測瞄準線（PLoS）功能，這將有助於使用者瞄準正在移動目標。它的工作原理是：炮手跟蹤目標2-3秒，瞄准器的軟體就會計算出一個瞄准點，以補償目標的移動。另外，它也可以簡單的使用直接瞄準線模式，用來對付靜態目標。

預測瞄準線瞄准功能號稱可以有效地使武器「射後不理」（Fire and Forget）。但從嚴格意義上講，情況並不完全如此，與導引飛彈不同，NLAW火箭彈一但射出，就沒有辦法中途校正射擊。儘管如此，考慮到該武器使用的場景都是比較短的距離、飛行時間也不長，實際應用上不太會構成什麼重大問題。