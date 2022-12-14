新北市自2018年起推動區間平均速率偵測，目前全市計有7處執法路段，實施迄今違規最高下降9成、事故下降8成，防制成效良好。鑑於台2線常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，均與速度有關，尤其85.8K至87.5K龍洞隧道路段彎道較為密集，路段略有坡度，且為大型車行駛熱點，更容易發生事故，故將該路段納入區間測速路段，訂於12月15日實施。

新北市交通警察大隊指出，該路段速限50公里，經觀察車流狀況，12月1日迄今約有92％車輛速度於50公里以下，顯示多數用路人均能遵守速限行駛，惟部分駕駛人未能依限速行駛，導致事故發生。另台2線路幅狹窄，避免車輛不良駕駛行為、或為躲避區間偵測，而有跨越雙黃線侵入對向車道情形，造成其他用路人危險，新北警全國首創於區間起終點增加逆向行駛違規偵測，使科技設備發揮多種偵測功能，提醒用路人勿心存僥倖而違規。

此外，台2線為北海岸交通要道，道路環境蜿蜒起伏，其中106K至113.5K亦常發生事故，新北警預計在112年將優先納入區間測速評估裝設，並呼籲用路人，區間設備非以執法為目的，其旨在防制惡性違規肇事才是首要目標，藉以減少交通風險、降低事故傷亡。