台船（2208）今（14）日宣布標得中油26座儲槽統包案，合約金額約48億餘元，並一舉將業務觸角伸入石化基礎建設領域。

台灣中油公司13日公告「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」招標結果，採最低標模式決標，台船為得標廠商，合約金額約48億餘元。本案位於高雄港洲際貨櫃中心，採統包方式（EPC）發包，含工程設計、採購、建造、安裝及試車，預定 2026年5月完工。

台船近年在董座鄭文隆帶領下轉型，希望走出新的面貌，脫離以往過度集中於商船的經營型態，近年已朝向離岸風電、國艦國造及商船本業等三方向發展。今日再將業務領域擴展至石化工業的基礎建設。

台船有完整健全製造鋼構的船體工廠，又有豐富優異的油輪建造實績，投入台灣石化基礎建設，駕輕就熟。至於油槽工程所需之土建工程，也將由台船新近成立的「台船興業營造公司」承造，台船興業目前正全力投入員工住宅「船佳堡」之興建。台船將持續將營業觸角發展出新的方向，創造新的營收。

台船的全額轉投資公司台船防蝕科技，已在麥寮進行了將近10年的石化管線維修工程，今日標案的取得將使台船在石化工程方面有更完整的參與。

上週，台船與海龍風場簽署水下基樁製造合約，為海龍風場打造63支水下基礎基樁。大型鋼構的施作能力是台船的強項，此番台船將船體鋼構製造的領域推向石化鋼構的統包案，未來台船將在近年中油公司推出的大量石化基礎建設中，扮演國家隊的生力軍。

台船將結合相關事業體的資源，以在地深耕永續經營為目標，勇敢改變與創新，接續發展四大事業群「商船本業」、「國艦國造」、「離岸風電」、「石化基建」。