搶迎高雄市跨年花火商機，晶英國際行館推出跨年續住專屬優惠：兩人成行於12月31日連續入住兩晚，即贈獺祭面膜、法國進口Keiji入浴錠乙組及餐飲抵用券2,000元，住客若入住24坪御質行驛套房以上房型，行館將送出市價6,888元、「獺祭 二割三分 發泡濁酒720ml」乙瓶禮遇房客。28樓雲垂酒吧也舉辦「跨年倒數璀璨之夜」，房客兩人同行一人免費，感受動感節奏身心弛放的DJ演出、酒水暢飲與抽獎倒數活動，專案透過官網直接預訂最優惠。

高雄晶英國際行館跨年續住專屬優惠，入住賓客享有冬季保濕效果顯著的獺祭面膜，及法國進口芳療精油香氛系列Keiji入浴錠乙組，2,000元的餐飲抵用券可至御盟集團旗下餐飲品牌Ukai-tei Kaohsiung、雲垂樓In Jade Lounge及御盟國際驛館「AW Restaurant秋．星級法餐」品味星級饗宴；入住24坪御質行驛套房以上房型之賓客，則尊榮享有獺祭旭酒造每年於聖誕節前夕限量生產的夢幻逸品「獺祭 二割三分 發泡濁酒720ml」乙瓶，以上方案同步享晶賞計劃加倍累計。

高雄晶英國際行館亦限時推出升等禮遇，凡預訂12/30、1/1及1/2入住高樓層18坪御心侶驛景觀客房，即享24坪御質行驛雙景套房升等，在全景落地窗自然採光及完整起居空間中迎接全新的一年。位於行館28樓的雲垂酒吧也為歡聚時刻隆重呈獻「跨年倒數璀璨之夜」活動，由國際精品活動指定合作之廚藝團隊提供各式歐陸甜鹹料理及酒水暢飲，現場邀請國內知名DJ炒熱全場氣氛，更於當晚加碼抽獎活動，歲末狂歡倒數派對入場3,000元(10%服務費另計)，享當日住房貴賓兩人同行一人免費、雲垂會員免服務費之禮遇。

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