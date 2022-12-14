iRent揭曉年度十大熱門景點 完成任務再拿免費時數

iRent共享汽機車也統計出今年度所有會員最愛使用iRent汽機車前往的「2022全台十大熱門iRent旅遊景點」，這些與會員共同經歷的足跡，以及iRent為用戶帶來的用車日常，逐漸形塑出一種全新的共享移動文化與共同記憶。iRent宣布在年底前推出「iRent時光機」線上年度回顧活動，即日起至31日邀會員一起細數今年的用車點滴，完成任務再拿免費時數。

2022全台十大熱門iRent旅遊景點包含：台北的西門紅樓、行天宮與華山文創園區；宜蘭湯圍溝溫泉公園；台中審計新村、台中國家歌劇院；台南安平老街、孔廟、神農街與赤崁樓。藉此可以看出用戶們相當喜愛使用iRent到文創園區、名勝古蹟或老街旅遊。

進一步分析汽機車的使用行為可發現，使用汽車旅遊的用戶較常跑遠到如宜蘭礁溪、張美阿嬤農場、安平老街、淺水灣海濱公園或是九份老街等；機車的用戶主要集中在市區內觀光，如台北通化街夜市、台中逢甲夜市、一中商圈；高雄新崛江等夜市商圈，都是iRent機車族在2022年最愛造訪的地點。iRent共享汽機車不僅是日常通勤的好幫手，也是休假旅遊的絕佳工具。

iRent為用戶的每趟出行，創造最珍貴的回憶。（和雲行動服務提供）

iRent會員喜愛租車趴趴走，在全台創造出iRent用戶的熱門景點。（和雲行動服務提供）

和雲行動服務表示，今年iRent持續創造便利優質服務，包含業界首創結合共享汽機車與地景，打造服務遊戲化（Play iRent）的「實境解謎」體驗；滿足差旅需求，將低碳移動願景落實於商務代步的「企業公務車方案」；並創新於同站租還車輛搭載「高效抗冠空氣清淨系統」，提供最安全、安心的車室空間，與會員一同打擊病毒。

同時，iRent也透過與各大景點、樂園或觀光工廠的合作，為用戶創造更美好的旅遊體驗；並將服務觸角延伸到運動、藝文等產業的結合，讓民眾可以便利地透過iRent享受各種精彩生活。今年iRent更屢獲各項大獎肯定，包含台灣精品獎、國家品牌玉山獎與《數位時代》創新商務獎，展現iRent打造全方位的共享汽機車服務，為民眾帶來便利移動生活的成果。

「iRent時光機（https://timemachine.irentcar.com.tw/）」線上年度回顧活動以3D風格打造，營造出共享移動的快樂氛圍，除了讓用戶回顧2022的用車情境與足跡，也記錄iRent與每一位會員的相聚，最後帶出用戶今年走過的城市與風景，並讓會員寫下2023年的願望，邀請重要的人一起旅行。iRent會員於活動期間登入網站並完成年度回顧，就送不分平假日皆可使用的汽機車折抵券禮包。在活動期間加入、成功審核通過成為會員者亦可獲得新會員禮包，包含一張60分鐘汽車折抵券，以及兩張機車免起步價折抵券。