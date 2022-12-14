日前發生某超商店員遭客人刺死，引發外界關注，勞動部已召開「預防職場暴力精進措施研商會議」，並舉行專案勞檢，據統計，截至近日為止已勞檢200場次，其中99場次通知改善，1場次開罰6萬元，提醒雇主應注意。

勞動部表示，雇主應對執行職務遭受不法侵害預防，妥為規劃及採取必要安全衛生設施，並依規定建立預防職場暴力機制、危害風險評估及事件處理程序等措施。為使雇主強化夜間工作危害預防與管理，勞動部訂定「職場夜間工作安全衛生指引」，強化職場暴力的風險評估及夜間工作安全衛生重要查核事項，並宣導週知及提供查核表供事業單位依循，以增進勞工於工作場所夜間工作的安全與健康。

勞動部職安署組長張國明表示，目前針對晚上10時之後的各行業已實施專案檢查200場次，違規的場次仍以製造業較多、零售業仍較少，但夜間勞檢已納入明年勞檢方針內，預計的春安勞檢及專案勞檢中納入，也會在明年邀集勞檢單位討論場次。

張國明呼籲，如果勞工遇到類似情事時，不鼓勵勞工抵抗，勞工可合理行使退避權。