繩索救助國際邀請賽中高市消防團隊勇奪冠軍。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

繩索救助國際邀請賽中高市消防團隊勇奪冠軍。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市消防隊組隊參加第8屆台灣「橋繩索救助國際邀請賽」，與來自世界各國5個國家及全國各縣市共26支隊伍競賽，過程激烈，3天總計9關的繩索救助情境挑戰，勇奪此次消防繩索救助競賽第1名。

今年第8屆台灣「橋繩索救助國際邀請賽」由AiRAS亞陞繩索技術服務公司主辦，內政部消防署為指導單位，於12月8至10日在內政部消防署竹山訓練中心、集集攔河堰及中興新村等地進行為期3天總計9關的繩索救助情境挑戰，有來自世界各國5個國家及全國各縣市共26支隊伍報名參賽，競賽過程相當激烈。

情境內容主要模擬台灣救助環境可能發生的高空救援勤務，考驗隊伍指揮官、操作隊員對於高空繩索安全、確保、風險管理及患者照護能力，每個關卡都極具挑戰，尤其是南投東埔吊橋的100公尺上攀比賽為經典體力項目，人員必須從吊橋底下起攀，每位參賽人員兩兩一組，皆須完成100公尺上攀，採計時制，100公尺的長距離攀登非常考驗隊伍的體力、實力，需靠平時隊伍付出時間進行大量訓練及默契培養，才有可能順利在時間內完成挑戰。

今年奪冠隊伍KRRT由高雄市消防局特搜中隊孔垂翔、岡山分隊小隊長施心章、鳳山分隊隊員王詔逸、特搜中隊隊員洪丞軒、特搜中隊隊員王于慎、 特搜中隊隊員陳哲偉、仁武分隊隊員蔡明霖組成，領先來自各國及全國好手，勇奪第1名佳績。

KRRT領隊由特搜中隊隊員孔垂翔擔任，他近幾年積極推動繩索救助教育訓練，並擔任內政部消防署訓練中心繩索救助教材召集人，撰寫繩索救助教材，推廣繩索救助教育訓練事務，也積極舉辦小型繩索救助交流賽事。另遠赴日本參加日本GRIMP JAPAN繩索救助比賽，成績優異，今年他更獲得2022年橋年度風雲人物的殊榮。

台灣「橋繩索救助國際邀請賽」是一個國際性繩索救援賽事，目前為亞洲最大繩索救援比賽，2014年起源於台灣，主要參賽者為世界各國、全國各縣市消防隊員、民間救援隊及國軍特戰部隊熱愛繩索救助人員組成的隊伍。