雲林縣長張麗善（左四）、嘉義縣副縣長劉培東（左五）出席揭牌通橋儀式，左三是居間奔走的大埤鄉長林森寶。（周麗蘭攝）

大埤鄉「善諸橋」封閉7年，嘉邑行善團伸出援手建橋，雲林縣、嘉義縣府也各自出資鋪設引道，14日終於重新通車。（周麗蘭攝）

新善諸橋已竣工，橋長變成105公尺、橋寬7公尺，雙向各有標準車道、路肩、護欄，是鄉親樂於見到的新風貌。（周麗蘭攝）

「善諸橋」是溝通雲林縣大埤鄉、嘉義縣大林鎮的重要通道，因橋梁老舊高程不足、風災侵襲產生缺口、橋墩沉陷，封閉至今7年，大埤鄉長林森寶上任後積極奔走，嘉邑行善團伸出援手建橋，雲林縣、嘉義縣府也各自出資鋪設引道，這條被稱為「救命橋」的善諸橋，14日終於重新通車。

善諸橋長85公尺、寬5.4公尺，通水斷面不足，每逢颱風豪雨來襲就被淹沒，還會阻擋水流，橋墩也有變位、沉陷情形，雲林縣府2014年檢測後建議封閉，遲至2018年在林森寶奔走協調下，嘉邑行善團挹注3400萬元重建，嘉義縣、雲林縣府也出資2200萬、1800萬元，舖設南北向引道。

新善諸橋已竣工，橋長變成105公尺、橋寬7公尺，雙向各有標準車道、路肩、護欄，是鄉親樂於見到的新風貌，14日舉行通橋典禮，雲林縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東出席揭牌通橋儀式，這也是嘉邑行善團在雲林縣興建的第175座橋。

張麗善表示，新善諸橋恢復通車對於雲林縣大埤鄉、斗南鎮、元長鄉、土庫鎮鄉親到嘉義有莫大助益，感謝嘉邑行善團、嘉義縣政府攜手合作，更感謝林森寳鄉長居間穿針引線，造福很多用路人。

劉培東表示，善諸橋去年5月動土，才1年多時間就做好，2縣府在鋪設引道上也花不少錢，為2縣民眾帶來更好、更便利、更安全的生活環境跟互動的條件。

嘉邑行善團理事長徐文志說，新善諸橋完工不僅解決交通、洪水防災問題，加強大埤鄉、大林鎮的連結，也是讓周邊鄉親到大林慈濟就醫有更便捷的路，可謂永保安康的一座橋，感謝雲林、嘉義縣府在興建引道的協助，如果沒有公部門投入資源，無法完成這座橋，公私部門合作順利完成他相當欣慰。

大埤鄉民表示，這條橋大大縮短大埤鄉、斗南鎮、元長鄉居民到大林慈濟醫院的就醫時間，很高興中斷多年的「救命橋」恢復通車。