民進黨九合一敗選檢討小組13日舉行了第二次檢討會議，檢討小組召集人鄭文燦及其核心幹部進行深度檢討，彙整出更加精進的策略方案，在這場會議中有人提到，這次選戰過程媒體呈現的多為負面新聞，未來要再看用何種方式加強。對此，前立委郭正亮今（14）日就猛轟「沒有人敗選檢討在檢討媒體的，真的是白癡」。

在民進黨的第二次檢討會議中，有人表示在這次選戰的過程中，許多媒體呈現的幾乎都是負面新聞，加上在社群戰中，有大量的內容被轉傳到line群組等，這是認知作戰，假消息來不及遏止，未來要再看用何種方式加強，黨也應該要規劃認知作戰專題來深入研究。

對此，郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「沒有人敗選檢討在檢討媒體的，國民黨以前敗選檢討在檢討黨外雜誌，結果檢討到政權都丟了」，郭正亮更坦言，「檢討媒體或者是說文宣的平台出錯，『對不起，那真的是白癡』，要檢討的是文宣的內容、候選人，這才是重點」，郭正亮最後也強調，「如果民進黨選輸的主因，認為是在數位平台上，那就準備2024失去政權」。