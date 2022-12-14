美國國會議員提出一項由兩黨支持的法案，將限制華為技術及其他中國5G通訊公司進入美國銀行業，以加大對這些中國企業的制裁力道。

該法案由共和黨參議員Tom Cotton提出，並獲得參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等議員支持，其目的在於「嚴厲制裁」華為與其他「不可信的」中國5G通訊技術公司。支持該法案的國會議員表示，這些中國製造商在美國從事商業間諜活動。

這項法案將把上述中國實體列入美國財政部的「指定制裁名單」（Specially Designated Nationals List,SDN），也就是將被排除於美國金融體系之外。

華為尚未回應媒體置評請求。

美國國會議員過去就曾試圖限制華為進入美國銀行業，並在川普執政時期，於2020年提出了一項類似的法案。

提案人共和黨參議員Cotton周二發布聲明表示，近年來我們在國內外對抗華為主導5G市場和竊取美國人數據的惡意企圖方面，取得了巨大的進步。我們不能允許華為和中國共產黨取得美國人的個資，以及我們國家最敏感的防禦系統資訊。

上個月美國聯邦通信委員會祭出了新規，將禁止採用新的華為電信設備。