美股連漲兩天也帶動日股14日走高，日經一舉重返兩萬八整數關卡，收在28,156.21點，漲201.36點或0.72%。東證收1,977.42點，漲11.74點或0.6%。

分析師認為，美國11月消費者通膨降溫，也讓市場暫時鬆一口氣。不過，決定盤勢近日發展的還有美國時間14日，聯準會將要公布最新利率決策，還有發表對未來經濟成長看法。

科技類股表現不俗，東京威力科創漲1.9%，愛德萬測試也漲1.12%。另外，權值股的迅銷小漲0.07%，軟銀漲0.48%，而大金工業也漲1.18%。

不過運輸族群卻相對疲弱，全日空跌0.75%，日本航空跌1.08%，JR東日本跌0.73%，JR東海也跌0.58%。

在日本短觀經濟數據中，日本央行14日表示，受到成本還是在高檔徘徊，加上全球需求趨緩所致，日本製造業本季信心受創。不過，服務業卻是樂觀以待。