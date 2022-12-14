由於韓國大幅調升利率，游資減少下投資人也對股價斤斤計較，投資不會再像未升息之前一樣來者不拒。在市場質疑股市價格過高情況下，將不利於韓國2023年IPO（股票初次公開上市）交易。

2022年，除了電池大廠LG Energy Solution，在元月以108億美元成功席捲IPO市場外，另外只有4家韓企，上市規模在1億美元以上。相較之下，2021年卻有18家新創公司，新掛牌時都籌資超過1億美元。

為了壓抑大漲的通膨，韓國央行在過去一年多期間，頻頻調高利率，故從歷史新低0.5%，至今已高達3.25%。再者，由於部分產業擔心，遭到新上市的新創公司壟斷，許多大型韓企也正遭到主管機關調查，這也形同壓抑IPO交易。

韓國投資證券業者NH認為，股票想要有過去的價位，現在恐怕沒這麼容易，因為需求不佳情況若見改善，應該最快要等到明年下半年。若股市要重回市場懷抱，除非升息已經升到頂，IPO獲利報酬要比固定收益，以及銀行存款利息要來得高。

彭博社統計，今年在韓股IPO籌集的資金，要比去年同期減少26%。美中不足之處，韓股跟香港等其它主要國際金融市場相比，減幅算是少的。不過，若不把LG Energy Solution的上市案計入，上述26%的衰減幅度將擴增至85%。

今年原本還有8個大型韓企IPO要進行，但現在卻全都延宕，包括提供各項安全保護服務的業者SK Shieldus，還有遊戲開發商Lionheart Studio等。簡單來說，就是這些公司難以在現今環境中，繳出足以讓市場信服的一張期望價值成績單。

就連去年部分備受投資人寄予厚望的新掛牌韓企，也無法避免不虧損。例如，行動支付與數位錢包科技業者Kakaopay，從2021年11月上市以來，市值就萎縮了25%，就連早期投資的大股東也不看好，閉鎖期一結束就馬上出脫手中持股。

跟Kakaopay隸屬相同母公司Kakao集團的KakaoBank，當初打出的口號是沒有實體銀行，只有純網銀。故去年IPO中籌資從市場吸金23億美元。無奈魅力漸失下，現在股價已跌落到全球金融同業中，IPO表現最差的後段班。

負責韓國IPO事宜的韓國投資證券公司（Korea Investment & Securities）表示，過去大型韓企喜歡將自己不同事業體切割出去後，並掛牌上市，引起不少爭議，故會限制此類IPO發行件數，甚至發行價格等等。

同時，韓國投資證券公司也明說，偏好風險投資的投資者，往往失利後需要一段時間才能恢復以往的信心。像是生物科技以及人工智慧等新創公司，想要在IPO再度擁有廣大人氣的話，恐怕還需要再等一些時間。