偉康科技(6865)在今年10月中旬通過櫃買中心上櫃審查後，預計2023年1月掛牌上櫃，明天舉行上櫃前業績發表會。該公司前3季每股盈餘3.14元，由於數位金融與數位身分是大趨勢，公司陸續獲得新加坡和通創投和原相入股，主要著眼數位金融與數位身分策略佈局發展，法人預期明年維持雙位數成長。

偉康以資安技術、智能數據、雲端服務提供客戶數位金融與數位身分解決方案，快速建立數位全通路服務。疫情期間消費者改變使用金融服務的方式，全球現金使用率大幅降低以及分行關閉，金融科技發展走向數位化，偉康正是協助金融業數位轉型的推手。其中8成營收來自金融業客戶，是國內7成銀行的長期合作夥伴。偉康更與合庫銀行攜手打造金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO），數位金融方案已成功導入多家銀行。

此外，因疫情驅動與金融服務零接觸，數位身分的需求愈漸重要，FIDO資安項目有望成為主流應用，且蘋果、微軟、Google罕見聯手擴大對FIDO支援，宣布一年內進入「無密碼時代」，未來消費者在不同平台、設備登入網站時，都不再需要輸入傳統密碼，此舉將加速無密碼登入在各行各業的普及化，FIDO市場即將迎來高速成長爆發期。

總經理陳怡良指出，偉康FIDO產品擁有4張國際FIDO聯盟認證，台灣標準規範今年第2季金融FIDO才定調，由於偉康很早就在布局，下半年就有兩間成功金融機構導入，2023年國內市場規模相當大，偉康將受惠此波數位身分商機。此外，也將從金融業延伸跨入所有產業，今年也至全球規模最大的新加坡金融科技展，代表台灣展出創新方案，開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。

數位金融與數位身分解決方案為偉康的雙成長引擎，近年因疫情影響，以及數位金融服務和資安需求大增，與金融業今年金融科技預算年增97％，偉康2020年與2021年營收分別為2.9億元與4.4億元，稅後淨利分別為0.43億元、0.66億元，連續2年創下歷史新高。今年前3季營收3.6億元，年成長21.4％，稅後淨利0.41億元，年成長13.7％，每股盈餘3.14元。前11月營收4.5億元，預估今年全年可達到2成成長。