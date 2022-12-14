50歲吳姓女子，近來與先生「在一起」時，發現不如以往順利，不僅潤澤度下降，甚至出現乾澀感，在過程中還伴隨著撕裂疼痛。此外，月經來時雖不像以往疼痛，但間隔的時間卻開始不規則。吳女除了擔心更年期到來，以及和先生日益疏離的關係，因自己是泰國籍外配，周遭有許多泰國姊妹提供了號稱能回春的食品跟營養補充品，但卻在網路與新聞上看到此類產品易形成惡性腫瘤的消息，因而更焦慮不敢食用。

苗栗縣頭份市為恭醫院婦產科醫師方仁蔚表示，婦女在自然進程下，連續12個月不再遭遇月經週期，便可判定進入更年期。以台灣人來說，平均更年期年齡約在51歲，而在停經前，大約會有5到10年的停經過渡期。在這個時間，會開始出現月經週期不規則、經血量改變、甚至部分更年期症候群的症狀。卵巢進入休止期後，不再分泌雌激素，不只會影響生殖系統，女性的骨骼、心血管、粘膜、泌尿道、骨盆肌肉也會隨著女性賀爾蒙－雌激素的大幅降低，造成熱潮紅、夜間盜汗、情緒障礙、骨質疏鬆、冠狀動脈疾病等等問題。

方仁蔚指出，對於生殖泌尿道，雌激素的降低會使得陰道、尿道與膀胱的粘膜肌肉萎縮。陰道的部分，由於粘膜的萎縮、彈性下降，腺體會減少，更容易產生乾澀、感染與黏膜發炎症狀。另外會出現，骨盆腔的肌肉萎縮、結締組織退化，支撐骨盆腔器官的力量會漸漸消失，因此更年期婦女可能因上述原因出現解尿不適、頻尿、血尿、解尿疼痛等症狀，並增加泌尿道感染的風險，即所謂生殖泌尿症候群，這些都是屬於更年期可能出現的症狀。

方仁蔚進一步表示治療大概可分成以下方式：

1、使用私密處潤滑劑或保濕劑，以水溶性的商品為主，最為簡單的分法，且對身體無額外負擔。

2、從陰道給予雌激素(荷爾蒙)治療：治療更年期症狀，使用適當的荷爾蒙能獲得緩解，建議須經醫師指示使用。

3、陰道雷射：雷射能直接刺激陰道粘膜，增加黏膜皺褶，催生粘膜下的膠原蛋白增生，短期內能提升粘膜的潤澤度，減少乾澀感。

至於在坊間常見的天然賀爾蒙保健食品，舉凡大豆異黃酮、蜂王乳、月見草或是其他相關萃取物等，因缺乏大型研究而不為婦產科醫師所推薦，建議有相關疾病問題，仍需至醫院尋求專業醫師討論及治療。