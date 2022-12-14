「風尚茶花」2022新竹市茶花季產業文化季活動將於17日在茶花產銷班登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「風尚茶花」2022新竹市茶花季產業文化季活動將於17日在茶花產銷班登場，14日特別舉辦「花現迎賓」茶花季啟動儀式，為活動揭開序幕，市府表示，茶花產銷班培育的茶花面積超過15公頃，培育高達1500多品種的茶花，邀請民眾周末一同來欣賞。

代理市長陳章賢表示，茶花季的到來，象徵一年又接近尾聲，所有的努力都會在歲末年終收成，周六的茶花季開幕活動相當豐富，包含茶花闖關遊戲、DIY手作課程，更有精采表演與農產園遊市集，且民眾只要憑發票就能兌換入場遊園券與茶花苗兌換券，邀請民眾在本周六白天來暢遊茶花園，晚上至府前廣場欣賞「感恩晚會」，來場歲末年終的悠閒之旅。

副市長李世珍指出，新竹市擁有全國首屈一指的茶花培養技術，要歸功於茶花產銷班班長邱穩正照顧茶花就像在照顧小孩一樣用心，目前茶花產銷班培育的茶花面積超過15公頃，在栽種技術方面也獨步全台，培育出高達1500多品種的茶花，並持續研發如瑪莉公主、夢娜玫瑰等新品種，更有許多熱銷的茶花周邊產品。

今年的新竹茶花季持續至明年2月28日，茶花不僅是新竹人的驕傲，更是香山區的亮點。茶花季至今已邁入第19年，市府仍積極攜手農會推廣在地農業，開創農產品的附加價值，如茶花精緻皂、精油洗髮精、乳液等都是農會的熱銷產品。

新竹市農會理事長陳勝賢則表示，茶花是新竹市最具代表性的特色農業，又有「冬椿」的美稱，姿態優雅，千嬌百媚，花期從歲末到農曆年後，陪伴大家歡喜迎新年。

他說，茶花季開幕當天將有茶花闖關遊戲、扦插教學體驗等，今年更規畫茶花精靈造型大賽、親子茶花木藝手作課程。

此外，活動當日可憑5張2022年11、12月紙本發票兌換90元茶花園遊券（限量800份）及茶花苗兌換券（限量1000株）各1張，每人限兌1次1份，兌完為止。

產發處說明，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動17日、18日特地安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，迄站為「新竹市茶花產銷班」，17日三姓橋火車站第1班發車時間上午8點、末班車下午4點；茶花產銷班第1班發車時間為上午8點30分、最後1班車為下午4點30，每半小時1班車。

18日三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每1小時1班車，歡迎民眾多加利用，來新竹香山體驗茶花之美。茶花產銷班地址：新竹市大湖路167巷63號，相關活動資訊可電洽新竹市農會，電話：03-5386143分機500。