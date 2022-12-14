女星大S（徐熙媛）前婆婆張蘭，近來趁著兒子汪小菲的家務事登上新聞版面，頻直播帶貨，創造驚人流量和破億獲利，不過久居北京的她，近來被發現國籍竟然不是中國，對此，她也在直播親自解釋原因，透露有不得已苦衷。

張蘭一直住在北京，加上兒子汪小菲被封為「京城四少」，因此不少人都以為她是中國籍，但她其實早在2012年就入籍聖克里斯多福及尼維斯，是位於中美洲加勒比海地區的一個島國。

近日她直播談及此事，強調當時因為中國商務部規定，人民不可以到海外上市，而她為了讓公司在香港上市，才變更國籍，但她也堅稱「自己無時無刻都想重回中國籍。」

她也表示自己企業做了32年，繳稅也有好幾個億，但她沒有任何退休金，甚至沒有醫療保險，她直言自己是「犧牲小我，保住大我，保住企業。」張蘭近來靠著抨擊大S及其家人，不僅社群平台漲粉，連帶增加直播流量和銷量，而據悉，張蘭近2周的直播銷售額已經到2.5億人民幣（約11億台幣），個人粉絲也從267.42萬上漲至751.81萬。