雞蛋在蛋豆魚肉類食物中，是非常高CP值的存在，但經常有人擔心吃太多會膽固醇超標，營養師郭彥廷指出，其實根本不用擔心，因為血液中的膽固醇不受飲食影響，一般人可以把雞蛋當作每日蛋白質的攝取來源，適量食用，但對於高血膽固醇的人來說，一天吃一顆即可。

郭彥廷在Instagram發文指出，人們會存在「一天只能吃一顆蛋」的觀念，是因為美國飲食指南曾建議，每天膽固醇攝入不要超過300毫克，但這項建議已經在2015年被取消。郭彥廷解釋，人體內的膽固醇分為「體內自行製造」和「食物中攝取」，對代謝功能正常的人來說，食物來源的膽固醇不太會影響血液中的平衡，因此取消飲食限制。

郭彥廷表示，事實上膽固醇過高的人更應該注意「飽和脂肪酸」。代謝功能正常的人，血液當中的脂蛋白和膽固醇並不受飲食影響而波動，但如果血膽固醇已經過高，則要注意紅肉、加工製品、肥肉、五花肉、甜食餅乾、烘焙製品等飽和脂肪酸含量高的食物，它們才是造成血膽固醇升高的主要因素。

郭彥廷也提醒，只有動物性的食物含有膽固醇，植物性食物沒有，因此蛋白質食物的挑選，建議以豆、魚、蛋、肉的先後次序，並減少食用加工製品。

那麼一天到底可以吃多少蛋呢？郭彥廷說，一顆雞蛋含膽固醇212毫克、蛋白質7克，一般人可以把雞蛋當作每日蛋白質的攝取來源，併入蛋豆魚肉類食物的食用總量，同時建議要多元攝取，不要單一吃肉、單一吃蛋，營養才會均衡；但高膽固醇血症的患者，則建議一天攝取一顆即可，且飲食盡量以天然食物為主，多從雜糧穀物、蔬菜中攝取豐富膳食纖維，並維持良好的體重。