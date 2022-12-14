澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，主題為「醫療衛生服務和藥品生產供應」。針對有輿論反映，部分地區存在醫療資源緊張，群眾就醫困難等情況，大陸衛健委醫政司司長焦雅輝表示，近期發燒門診的診療需求增加較快，供需矛盾凸出。已採取擴大醫療資源和服務供給、分級診療、互聯網醫療、優化門診和住院就醫流程等一系列措施。

焦雅輝稱，第一，進一步擴大醫療資源和醫療服務的供給。要求所有二級以上醫院和基層醫療衛生機構都要開設發燒門診或者發燒診室，最近大力推進增加發燒門診或發燒診室數量同時，也進一步簡化發燒門診就診流程。針對絕大多數到發燒門診主要是為了開藥，為了開治療新冠肺炎相關症狀的藥品，很多地方開設發燒簡易門診進一步加速。據有些地方統計，現在發燒門診平均就診時間已從最開始超過4個小時縮短到40分鐘以內。各地醫療機構也增加定點醫院、亞定點醫院，二級以上醫院重症資源的擴容和改造工作，包括三級醫院重症資源床位的增加，設備的配備，醫務人員的培訓及可轉換ICU的擴容和改造過程，現在都在緊鑼密鼓推進。全大陸31個省、自治區、直轄市都制定了相應方案，安排了專門資金，這項工作也在推進和落實過程中。

第二，推動分級診療。在城市以醫聯體為載體，在農村以縣域醫共體為載體，推動實施新冠肺炎及其他醫療服務工作的分級診療。讓城鄉三級網，各級醫療機構都落實功能定位，基層主要是實施重點人群的健康監測和健康管理，二級醫院提供技術、人力各方面技術支持保障，滿足一般診療需求。三級醫院重點滿足急危重症患者診療需求。通過分級診療，構建合理有序就醫秩序。

第三，大力推動互聯網醫療，通過互聯網醫療為出現新冠症狀的患者提供診療方案以及居家治療指南，對問診開具相應的處方，通過線下協力廠商配送提供藥品。互聯網醫療，要求醫療機構提供24小時線上諮詢用藥診斷及分時段預約診療服務，通過這樣方式減少醫療機構暫態就診高峰，減少人員聚集，降低廣大人民群眾到醫院線下就診發生交叉感染的風險。

第四，不斷在優化發燒門診、普通門診和住院就醫流程。通過優化就醫流程，為民眾到醫療機構看病就醫提供更大便利。下一步，會進一步指導各地各級醫療機構不斷落實相關措施和舉措，利用多種方式，多措並舉，擴大醫療資源和醫療服務供給，更好滿足民眾看病就醫需求。