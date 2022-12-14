莊瑞雄也在臉書上指出，支持副總統賴清德競選民進黨主席，承擔重任，帶領民進黨檢討、自省、再出發，邁向2024。（摘自莊瑞雄臉書粉絲專頁）

副總統賴清德14日委託青平台董事長鄭麗君登記參選黨主席，並發表聲明公開4面向工作內容，綠營評估黨務系統以及2024總統大選確定「定於一尊」；多名英系公職紛紛透過臉書發布「挺賴」文章，包括英系要角、立委陳明文、羅致政、王美惠、劉櫂豪、吳玉琴、莊瑞雄、市議員劉耀仁、黃俊哲、張嘉玲等人都紛紛貼出圖卡文宣，表態全力支持賴清德參選。

對於賴清德參選，陳明文說，「唯一支持賴清德競選民進黨主席，期盼賴副總統承擔重任，帶領我們民進黨所有同志持續前進，祝福清德ㄟ心想事成」羅致政也說，「在民進黨最艱難的時刻，主席人選需要有承擔的勇氣與能力，全力支持賴清德競選民進黨主席，期盼賴副總統帶領全黨繼續捍衛台灣主權及民主價值，讓民進黨再起，贏下2024關鍵一戰」。

新系立委郭國文也表示，提醒黨員們黨費記得繳、明年1月15日要空下來，全力支持賴清德成為民進黨主席；莊瑞雄也在臉書上指出，支持副總統賴清德競選民進黨主席，承擔重任，帶領民進黨檢討、自省、再出發，邁向2024。