外媒：中央經濟工作會議明日如期召開 17:192022/12/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸會議。（示意圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述消息人士稱，北京原定明日召開的中央經濟工作會議將如期舉行，不受近期新冠感染個案急增影響。會議將為未來一年經濟工作定調，設定發展目標和政策。另外，路透社同時引述消息指，會議已定在15日至16日召開。 大陸防長：盼與拉美、加勒比國家展開全方位防務合作 陸智庫：連五年經濟增速訂5％ 港股零售餐飲股上漲 明日取消黃碼 #召開 #中央經濟工作會議 #會議 #引述 #外電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秦剛：美非峰會在即 不要把非洲變成大搞地緣政治遊戲的舞台 13:572022/12/13 兩岸 通膨放緩激勵 美股收高 07:132022/12/14 國際 傳中印邊界再爆衝突 外媒：至少6印度士兵受傷 11:032022/12/13 國際 台美貿易倡議第2次談判 有望農曆年前舉行 19:432022/12/13 財經 屏東縣正副議長選舉 藍「周盧配」PK綠「李許配」 14:212022/12/13 政治 高端闖關會議記錄首曝光 逾4成專家質疑這件事 13:222022/12/14 生活 中央經濟工作會議 李強有望以未來總理身分亮相 04:102022/12/14 產業財經 北市有線電視明年裝機費增200元 低收入戶免收分機費 13:402022/12/14 生活 上次挨轟沒重點 鄭文燦今再開敗選檢討會：大開大放 11:192022/12/13 政治 雙北世壯運 敲定2025台北大巨蛋開幕 04:102022/12/14 地方新聞 傳陸中央經濟工作會議延後舉辦 恒指夜期轉跌 20:352022/12/13 財經 敗選縣市輔選團隊檢討會議 鄭文燦列慘敗關鍵「民進黨重大警訊」 23:092022/12/13 政治 習近平、普丁傳年底會談 04:102022/12/14 全球財經 強化抖音禁令 政院今討論 04:102022/12/14 財經要聞 赴陸協商預期結果達標 陳玉珍：會議內容明帶回找相關部會溝通 14:582022/12/13 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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