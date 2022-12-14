外電引述消息人士稱，北京原定明日召開的中央經濟工作會議將如期舉行，不受近期新冠感染個案急增影響。會議將為未來一年經濟工作定調，設定發展目標和政策。另外，路透社同時引述消息指，會議已定在15日至16日召開。