梅西在小組賽首戰敗給沙烏地阿拉伯，神情沮喪。（美聯社資料照）

2010年世足，西班牙在小組賽首戰爆冷敗給瑞士，接下來他們卻是每戰必勝，踏過各路強敵摘下大力神盃。這是非常困難的事，各隊在首戰無往往是出盡全力，史上僅有西班牙輸掉首戰之後還能摘冠。本屆阿根廷首戰爆冷敗給沙烏地阿拉伯，之後5場寫下5連勝，再1勝就可捧起大力神盃。

阿根廷主將梅西（Lionel Messi）開始相信輸給沙烏地阿拉伯未嘗不是一件好事。他在闖進決賽之後說：「我會說首戰輸球帶給我們很大打擊，因為我們已經連續36場不敗了。以輸球做為開場是嚴重打擊，我們不相信自己會輸給沙烏地阿拉伯，這是給整支隊伍的嚴峻考驗，但我們證明自己有多麼強悍。」

小組賽輸掉首戰之後，阿根廷立即面臨提前出局的壓力，梅西說：「我們剩餘每一場都是背水一戰，這是龐大的心理負擔，我們明白若贏不了就麻煩大了。結果我們連贏5戰，我希望最後決賽也是這樣。」梅西表示輸掉首戰反而讓阿根廷變得更強。

梅西也把勝利歸功於整支球隊，大力稱讚準決賽攻進兩球的阿瓦雷茲（Julian Alvarez），梅西說：「我們最大的武器是團隊合作，但是今晚阿瓦雷茲是最傑出的球員，他跑動得比所有人多，製造大量的進球機會，他理當獲選最佳球員獎。」沙烏地阿拉伯因為戰勝阿根廷而獲得1天國定假日，現在看來那一勝不僅帶給沙國人民快樂，也讓阿根廷燃起鬥志而走得更遠。