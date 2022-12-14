人夫指控老婆常半夜講曖昧電話，赫然追出紅杏出牆，並以Line對談、錄音佐證她認了，還曾到汽旅嘿咻；小孩也說，跟媽媽、「叔叔」出去玩，他怒告向老婆及小王求償。老婆抗辯改口稱，被老公脅迫，才順從回答。法官認定，夫表明訴諸法律理性解決，判兩人賠償40萬元，可上訴。

人夫說，他在2021年11月間發現老婆常半夜講曖昧電話，經追問竟揪出婚外情，他質問是「單純刺激？還是很愛？」，老婆回說：「為什麼要很愛才可以睡？」，她並承認有嘿咻、去過汽車旅館，曾請假去見面，欺騙是因為不想承認。兒子也作證，「叔叔」來1、2次，跟媽媽一起帶他出去玩。

人妻抗辯指出，她在網路遊戲認識男方，兩人僅止於朋友，因老公發現兩人通話紀錄就無端猜忌，她多次解釋仍遭誤會。因老公恫稱，承認就相安無事，否認就把男方弄得雞飛狗跳，「換成別人碰到這些事，可能早就被開槍了」，甚至毆打男方、潑油漆、丟雞蛋等暴力行為，她恐懼無奈下，僅能順從回答。

法官勘驗Line對話、錄音紀錄後，認為人夫已先表明「告，我一定是告，承認跟不承認就是代表說，我要搞跟不搞而已」，「你要我去死，沒關係，我陪妳去死」，「我已經很理性了」等語，已表示要訴諸法律，理性解決問題，未達恐嚇、脅迫程度。