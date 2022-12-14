三不五時肩頸痠痛嗎？研究發現，在家運動、透過生活習慣自我療癒肩頸痠痛，長期而言效果比吃藥更好，不妨試試以下9招，不用吃止痛藥就能自癒脖子痠痛！

9個小習慣緩解脖子痠痛：

1. 出門圍圍巾：肌肉也會熱脹冷縮。早晨出門，不要讓脖子冷到，記得圍上圍巾或脖圍。

2. 聽音樂：發表在《進階護理期刊》的研究發現，每天聽1小時音樂，可以緩解慢性疼痛。

3. 雙手互握手肘上舉：當我們一緊張，肌肉緊繃，肩胛骨就會前傾，也就是肩膀聳起。一有空就雙手互握手肘上舉，將肩胛骨推回正位。

4. 茶水間手臂往後拉：去茶水間倒水趁機伸展。伸出手臂，掌心固定在牆面，逆向轉身，不需做到痛，只要覺得舒服即可，停留5個呼吸再換邊。

5. 喝熱薑茶：喝熱茶能從口中溫度上升，擴散到脖子、肩膀、手臂，甚至上背部。而且薑可以緩解肌肉疼痛，效果更好。

6. 用棒球按摩：用棒球沿肩胛骨旁的肌肉從肩膀到中背滾過，再回頭滾回來，在激痛點停留，可增加迷走神經活動，減少神經系統運作。

7. 座椅靠腰墊：正確坐姿才不會給脖子負擔。在椅子上用腰靠，支撐腰部、下巴收回、背部打直，頸椎維持正確的弧度，讓身體在最舒服的狀態。

8. 調好適合自己的枕頭：選擇枕頭時，仰睡的人枕頭壓平，約肩膀的厚度，側睡的人枕頭約肩膀的寬度，台北馬偕醫院物理治療師蔡麗瑛提醒。

9. 用頸枕溫熱脖子：用溫熱的頸枕溫暖脖子，不僅促進血液循環，舒緩緊繃的脖子肌肉，讓肌肉得以放鬆再回到正位。

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