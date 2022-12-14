中國外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會。有記者提問，日前，美非領導人峰會在華盛頓開幕。美國高官表示，中國的不透明做法將破壞非洲穩定，美才是非洲各國的首選合作夥伴。汪文斌回應表示，支持非洲發展是國際社會的共同責任。中方一貫樂見非洲合作夥伴多元化，歡迎包括美國在內的國際社會加大對非關注和投入，同非方開展真正平等互利的合作。同時，也希望美方以開放心態看待中非合作。

汪文斌指出，非洲不是大國博弈的競技場，更不是哪個國家或某些人肆意施壓的對象。非洲國家和人民有智慧也有能力選擇符合自身利益的合作夥伴。誰是真正為非洲好，非洲國家和人民最有發言權。

汪文斌強調，中國是非洲的好朋友、好夥伴和好兄弟。中非合作平等相待，互利共贏，光明磊落，成果豐碩，受到非洲人民真誠歡迎。美方應當尊重非洲人民意願，拿出實實在在的行動幫助非洲發展，而不是在抹黑攻擊別國上面大做文章。