鑑於不少人計畫年後轉職，頂級奢華旅宿指標台北文華東方酒店為全力擴大明年服務量能積極部署，將舉辦大型招募以補足人力，招募會將於12月19日上午10點至下午4點於酒店6樓Bencotto義大利餐廳舉行，文華東方酒店祭出優於同業5到12％的薪資招攬人才，其中客務部及餐飲部營運單位外場所有職務保障月薪36,000元起，房務員保障月薪37,000元起，招募會當天更首度開放員工後勤區域供面試者參觀。希望能以優渥薪資以及優質的工作環境招攬新鮮人或預計年後轉換跑道的好手加入。

國境解封，國外入境旅遊市場漸回溫，因應後疫情時代各類旅遊需求直線復甦，台北文華東方酒店積極招募人才，開出超過70項職缺，包含第一線服務團隊如客務部、餐飲部、廚藝部，到後勤的工程部、業務部等，薪資平均優於同業高出5到12％。其中，特別祭出房務員保障月薪37,000元起，薪資水平比同業高出2成，餐飲部營運單位包含米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林推薦「Bencotto」義大利餐廳、M.O. Bar等外場所有職務保障月薪36,000元起。

12月19日現場面試當天，台北文華東方酒店將分別於上午11點與下午1點，首次開放面試者參觀酒店後場，包括員工餐廳、休息室、盥洗室與醫務室等後勤區域，讓求職者實際認識未來的工作環境。

台北文華東方酒店向來致力於延攬最佳酒店服務人才，更為員工提供豐富多樣的福利，包含正職員工每年享有集團全球三十二間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。此外，文華東方酒店集團完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將接受一連串專業的教育訓練課程，集團更提供海外發展機會，凡任職滿1年以上的員工即可申請集團酒店轉調，對有志於在國際頂級奢華酒店品牌發展，具服務熱忱的求職者是絕佳的職涯發展舞台。

文華東方酒店表示，招募詳情請上104查詢，或致電 (02)2715-6888 轉至人力資源部分機1501。此外，求職者若不克於12月19日前往面試，每周二及周四上午10點至下午5點亦開放面試，並隨時歡迎求職者將履歷寄送電子郵件至[email protected]