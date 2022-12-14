宜蘭縣12月陸續推動「班班吃石斑」計畫，讓縣內101所學校、3萬多名學生可享用美味石斑魚料理；縣長林姿妙今（14日）至蘇澳鎮岳明國中小學，訪視石斑魚供應情形，林姿妙說，縣府推動「營養午餐3.0計畫」，特別重視具有在地特色的食育教育，讓營養午餐能吃得安心、健康。

宜蘭縣長林姿妙（右2）與教育處長王泓翔（右1）、縣議員黃琤婷（左2）、衛生局副局長徐秋君（左1），今（14日）至蘇澳鎮岳明國中小學，訪視石斑魚供應情形。（吳佩蓉攝）

由農委會與教育部推動的「班班吃石斑」計畫，執行1個月即跳票，許多縣市已吃過2次，宜蘭縣卻1次都沒吃到；經宜縣府積極爭取下，縣內學童終於能品嘗到石斑魚料理的營養午餐。

宜蘭縣岳明國中小學師生們活潑上演「班班好魚小實堂」劇場，教大家「吃魚4妙招」和進一步認識海洋知識。（吳佩蓉攝）

今林姿妙與教育處、衛生局、海洋及漁業發展等相關單位至岳明國中小學，訪視石斑魚供應狀況及驗收食材，注意學校午餐品質及安全；該校師生們活潑上演「班班好魚小實堂」劇場，教大家「吃魚4妙招」和進一步認識海洋知識，現場笑聲不斷、活力滿滿。

宜蘭縣岳明國中小學童開心排隊取餐以享用美味石斑魚。（吳佩蓉攝）

林姿妙說，配合中央政策「班班吃石斑」，也感謝廚工媽媽把魚煮得很好吃；縣府結合產官學的合作，讓孩童吃魚能吃的安全、安心，更重要的是能吃到在地魚材，希望能落實每學期吃2次石斑魚，甚至增加到4次。學校免費營養午餐，縣府要求品質、持續全力把關，共同拚出宜蘭好食育。

教育處長王泓翔表示，依中央規畫應該要吃到4次石斑魚，但漁獲調度關係，在漁業署和農業處的協助下，終於讓孩子首次吃到石斑魚，1月也努力爭取盼能享用第2次。如縣長所言，優先使用在地魚材，吃新鮮美味的魚，也兼顧在地漁民的生計，未來將全力配合縣長的政策，持續推動健康的免費營養午餐。

宜蘭縣岳明國中小學校長黃建榮指出，「吃對魚」很重要，才能永續保護海洋生態。（吳佩蓉攝）

校長黃建榮指出，學校在推動海洋教育上不遺餘力，極度重視海洋永續的議題，自2018年推「好魚慢食」食魚教育，讓學生學吃魚的小撇步，從魚尾刺較少處，慢慢吃到腹部刺多的地方，並了解魚跟海洋間的連結，重要的要「吃對魚」，方能以永續方式，保護海洋生態。