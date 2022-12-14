年末聖誕節，路上已經能看到璀璨的聖誕燈飾，節日氣氛逐漸濃厚，日本美女主播田村真子為了報導聖誕節的新聞，除了上街介紹耶誕裝飾，也街訪民眾們的過節心得，沒想到她攔下受訪的一名外送員，拿下口罩後，竟意外發現是戲劇男神木村拓哉，畫面一播出立刻引起粉絲熱議。

田村真子日前在「Go Go! Smile!」節目，向大家介紹東京赤坂附近的哈利波特主題聖誕樹，以及各種聖誕美食時，身後有一名外送員牽著腳踏車、揹著綠色外送包，看似是在找路，後來田村真子經與攝影棚連線後，便乾脆採訪對方。首先她開口請教對方的姓名？外送員愣了一下，便拿下墨鏡跟口罩回答：「我是木村拓哉。」

一見到男神本尊，田村真子的表情難掩興奮，不過她仍敬業採訪，而木村拓哉也認真回答所有問題，對此，粉絲紛紛興奮說道：「我真沒想到外送員會是木村拓哉」、「木村拓哉扮成這樣很帥氣呢」、「男神出現在大街上太令人意外！」、「我也好想偶遇他～～」。

事實上，田村真子也解釋，木村拓哉當時是在錄另一個新春節目《爆笑監視中》，所以才會扮演一名外送員，不過該節目2023年1月5日才會播出節目內容，只是因為錄影地點相去不遠，木村才會提前在別的節目出鏡。