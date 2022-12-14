桃園市中壢區吉林北路、文中路二段路口，本月2日傍晚發生10歲女童過馬路時遭遊覽車撞倒，又被轎車2度撞擊死亡，在地民眾質疑是該路口設計不良導致嚴重意外，學童在上下學時險象環生家長憂心，多位民代邀集相關局處會勘，共同決議將路口3棵樹移植、行穿線退縮及中央分隔島延伸至路口等作為因應，期盼增加當地路口安全性。

交通局回應，經過討論，研擬退縮吉林北路方向2端行穿線並協調養工處增設人行道斜坡；另路口往中壢方向延伸分隔島及路燈設置部分，將請養工處與中壢工業區共同協商，詳細改善細節將待再次舉辦會勘做確認。

立委魯明哲、市議員吳嘉和、葉明月、梁為超、謝美英、彭俊豪等人都關心當地交通問題，與市府交通局、養護工程處及中壢警分局等單位共同會勘。謝美英指出，該處本月初發生嚴重車禍，帶出工業區交通問題，尤其該路段大型車多，轉彎又容易發生視線死角，當地民眾也點出路燈照明不足及路樹生長茂盛擋住視線光源問題等。她也建議交通局及教育局，應通盤檢視工業區有緊鄰學校的區域交通安全性，除危險路口宣導外，也應增加導護志工人力協助維護交通安全。

彭俊豪則說，對於該處死亡車禍感到遺憾，要求相關單位要檢視所有道路，因為許多舊設計都有行穿線太接近路口的問題，造成駕駛跟行人都沒有足夠時間做閃避因應，也希望未來能通過自治條例讓樹木及路燈的設置有一定距離規範，避免枝葉茂盛擋住號誌，也會要求相關單位勤加修剪樹木繁葉。